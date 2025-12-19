Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello 2025 Nip con il 50.96% dei voti | si porta a casa 110mila euro

Anita Mazzotta ha conquistato il titolo di vincitrice del Grande Fratello 2025 Nip, ottenendo il 50,96% dei voti. Con la vittoria, si aggiudica un premio di 110 mila euro, coronando il suo percorso nel reality. Un traguardo importante che segna un nuovo capitolo nella sua vita, portando entusiasmo e soddisfazione.

Anita Mazzotta è la vincitrice del Grande Fratello 2025 Nip e si porta a casa il montepremi di 110mila euro. Nella finalissima di ieri, 18 dicembre, è arrivata con altri quattro concorrenti in gara: G razia Kendi, Jonas Pepe, Omer Elomari e Giulia Soponariu. È stata Simona Ventura ad annunciare la vincitrice al telefoto con il 50.96%. In studio con lei Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, con Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista. Anita Mazzotta, come spiega la biografia sul sito del programma, è “una ragazza con un passato complesso e un carattere forgiato dalle difficoltà”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

