Anita è la vincitrice del Grande Fratello 2025

Anita ha trionfato nella finale del Grande Fratello 2025, conquistando il cuore del pubblico e il titolo di vincitrice. Dopo tre mesi di emozioni, sfide e sorprese all’interno della Casa più spiata d’Italia, la sua determinazione ha prevalso. La diciannovesima edizione si è conclusa con un risultato che resterà nella memoria degli appassionati, segnando un’altra stagione indimenticabile del reality più amato del paese.

Si è conclusa ieri sera la diciannovesima edizione del Grande Fratello che, dopo tre mesi di reclusione per i protagonisti all’interno della Casa più spiata d’Italia, ha decretato la vincitrice: Anita con il 50.46%. La finale. L’inizio di puntata – come ogni finale che si rispetti – è stata all’insegna delle emozioni con tutti i finalisti fuori dalla tanto famigerata porta rossa. Dinanzi a loro, un ledwall con il recap di tutte le loro riflessioni prima di iniziare questo viaggio. Nella puntata di ieri sera, a contendersi la vittoria abbiamo visto Giulia, Grazia, Jonas, Omer e Anita. La finale ha preso il via con il risultato del primo televoto che vedeva uno scontro diretto tra Omer e Jonas – due “rivali” per eccellenza nella Casa - e a trionfare, dopo l’ennesimo confronto, è stato proprio Jonas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

