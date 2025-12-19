Ania nuova governance approvata | Allianz resta

Milano, 19 dic. (askanews) – Impegno mantenuto: l’assemblea di Ania ha dato il via libera alla nuova governance oggi, entro la fine del 2025 quindi, come era stato promesso dal presidente Giovanni Liverani all’Insurance Summit 2025 organizzato dal Sole 24 Ore a novembre. L’approvazione delle relative modifiche dello Statuto – messe a punto grazie al lavoro di Liverani e del comitato esecutivo – ha fatto sì che Allianz abbia revocato la richiesta di recesso dall’Associazione nazionale tra imprese assicuratrici che aveva formulato il 30 settembre scorso. Con il breve comunicato diffuso oggi dall’associazione si chiude così positivamente un tormentone durato mesi e che ha visto Allianz nel ruolo del “canarino nella miniera” – come si era espresso l’Ad e Dg di Allianz Italia, Giacomo Campora – nel dare un segnale di allerta sulla governance dell’Ania. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Allianz resta in Ania: pace fatta sulla governance.

