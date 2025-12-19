Angri prevenzione terziaria e medicina territoriale | verso un ambulatorio multidisciplinare
Ad Angri si è discusso sull'importanza della prevenzione terziaria e della medicina territoriale, sottolineando il ruolo cruciale di un approccio multidisciplinare. L’evento ha evidenziato come rafforzare i servizi sul territorio possa migliorare i percorsi di cura e riabilitazione, aprendo la strada alla creazione di un ambulatorio integrato. Un passo fondamentale verso un sistema più efficiente e centrato sul paziente.
. L’evento svoltosi ad Angri ha messo in evidenza il ruolo centrale della medicina territoriale nei percorsi di cura e riabilitazione, aprendo la strada alla progettazione di un ambulatorio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
