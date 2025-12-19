Angri prevenzione terziaria e medicina territoriale | verso un ambulatorio multidisciplinare

Ad Angri si è discusso sull'importanza della prevenzione terziaria e della medicina territoriale, sottolineando il ruolo cruciale di un approccio multidisciplinare. L’evento ha evidenziato come rafforzare i servizi sul territorio possa migliorare i percorsi di cura e riabilitazione, aprendo la strada alla creazione di un ambulatorio integrato. Un passo fondamentale verso un sistema più efficiente e centrato sul paziente.

Tumore al seno, che cos'è la «prevenzione terziaria» per ridurre il rischio di recidive - Dopo diagnosi, interventi e terapie il percorso prosegue nuovamente verso la prevenzione, ma non si tratta solo di ... vanityfair.it

Screening Colon Retto Distretto 61 Asl Salerno sedi di Angri e Scafati per donne e uomini dai 50 ai 69 anni. Il test si effettua ogni due anni. É GRATUITO e non occorre la prescrizione medica. #screening #Prevenzione #screeningoncologici #distretto6 - facebook.com facebook

