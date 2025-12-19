Anfisa Letyago torna a Napoli e riceve un premio a Pozzuoli

Anfisa Letyago torna a Napoli e riceve un riconoscimento a Pozzuoli, segnando l’inizio di una settimana ricca di emozioni e impegno. Tra le strade di Napoli e i ricordi di Pozzuoli, la DJ e produttrice italiana si riconferma protagonista di un viaggio tra musica, passione e senso di appartenenza. Un momento di celebrazione che celebra il suo talento e il legame con il territorio.

© Sbircialanotizia.it - Anfisa Letyago torna a Napoli e riceve un premio a Pozzuoli Tra Napoli e Pozzuoli, per Anfisa Letyago si apre una settimana che intreccia musica, responsabilità e appartenenza. Da un lato il ritorno in console, dall’altro un premio che riconosce un legame scelto e difeso. Quando un’artista decide di restare vicina alle proprie radici, ogni set diventa anche un gesto di identità. Un riconoscimento che parla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it Leggi anche: Anfisa Letyago torna al Duel Club di Napoli con lo showcase di NSDA Leggi anche: Anfisa Letyago torna al Duel Club di Napoli: domenica 30 novembre showcase di NSDA La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Anfisa Letyago, nuova data al Duel il 21 dicembre - - Quotidiano di Informazioni Online; Anfisa Letyago, nuova data al Duel: parte dell'incasso a sostegno dei bambini orfani e vittime di guerra; Anfisa Letyago nuova data al Duel domenica 21 dicembre. Anfisa Letyago, nuova data al Duel il 21 dicembre - Anfisa Letyago torna domenica 21 dicembre al Duel Club di Napoli con una nuova data dello showcase di NSDA, che promette di far ballare fino a notte fonda, ... napolivillage.com

Napoli, Anfisa Letyago arriva al Duel Club con quattro serate - La Napoli di Anfisa Letyago che arriva al Duel di Agnano con 4 showcase che la Dj e producer musicale, napoletana d’adozione e fra le più acclamate a livello mondiale, terrà nelle prossime domeniche ... ilmattino.it

Il terzo capitolo dello Showcase NSDA sta per arrivare al Duel Club. Questa domenica chi arriva entro le 20:00 riceve un drink in omaggio! Ticket disponibili al qui sotto. Una line-up esplosiva: Anfisa Letyago, Anastasia Kristensen e ERS. Set che fondono sp - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.