“ Questa cosa del Dna è andata molto per le lunghe, è andata molto per le lunghe negli anni, meno male che finalmente l’abbiamo risolta ”. A confidarsi con le telecamere di Quarto Grado è Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco: ieri c’è stato l’incidente probatorio, che ha avuto come oggetto, tra l’altro, l’aplotipo maschile parziale di Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. All’indagato viene chiesto come si spiegherebbe se quel “ profilo parziale degradato ” possa rivelarsi riconducibile a lui e se ha eseguito delle prove con i suoi consulenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Andrea Sempio: “Ho visto per la prima volta la scena del crimine”

Leggi anche: Garlasco, l’impronta di Marco Poggi riapre la scena del crimine: un assist per Andrea Sempio

Leggi anche: Andrea Sempio convocato per nuovi esami: «Ispezioni su tutto il corpo». Si ridisegna la scena del crimine di Chiara Poggi

