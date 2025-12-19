Andrea Sempio festeggia al ristorante con i legali | sorrisi e battute sulla causa incolpevole dopo l' incidente probatorio

Dopo l'incidente probatorio, Andrea Sempio si concede un momento di leggerezza, festeggiando al ristorante con i suoi legali. Tra sorrisi e battute sulla

Il video di Cataliotti al ristorante con Sempio: “Pool difensivo al gran completo, c’è stima e amicizia” - Il pool difensivo dell'attuale indagato Andrea Sempio si è riunito in una cena dopo l'udienza di ieri 18 dicembre che ha messo fine all'incidente probatorio ... fanpage.it

Andrea Sempio al ristorante con gli avvocati: il video di Liborio Cataliotti - Andrea Sempio al ristorante con i suoi quattro avvocati: è quanto si vede in un video pubblicato in una Storia su Instagram da Liborio Cataliotti, uno degli avvocati del team difensivo di Sempio, inda ... msn.com

Garlasco, Andrea Sempio rompe il silenzio in presenza dei suoi avvocati: cosa succede - facebook.com facebook

#ignotox L'ex difensore di Andrea Sempio torna a Ignoto X, e Pino Rinaldi: "La vedo con un look molto diverso..." x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.