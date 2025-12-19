Andrea Sempio festeggia al ristorante con i legali | sorrisi e battute sulla causa incolpevole dopo l' incidente probatorio
Dopo l'incidente probatorio, Andrea Sempio si concede un momento di leggerezza, festeggiando al ristorante con i suoi legali. Tra sorrisi e battute sulla
Nella serata che segue l'incidente probatorio Andrea Sempio sorride al tavolo del fast food 'Old Wild West' insieme al pool difensivo al completo: c'è l'avvocato Liborio Cataliotti (è lui che ha postato una storia sul suo profilo Instagram per immortalare la scena), il consulente Armando. 🔗 Leggi su Today.it
