Andrea Sempio con il team difensivo a cena dopo l' udienza sul caso Garlasco | il video sui social

Andrea Sempio, insieme al team difensivo, si gode una cena dopo l'udienza sul caso Garlasco. Sul suo profilo Instagram, l'avvocato Liborio Cataliotti ha condiviso un breve video con il cliente, al centro di un procedimento giudiziario complesso. Un momento di pausa e riflessione, catturato e condiviso sui social, che aggiunge un ulteriore elemento alla vicenda ancora avvolta da mistero.

L'avvocato Liborio Cataliotti ha pubblicato su Instagram un breve video con il suo cliente, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Al tavolo anche Angela Taccia e i due consulenti Armando Palmegiani e Marina Baldi.

