Andrea Orlando e le luminarie di casa | Mi ispiro al cubismo a Picasso

Durante una puntata di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1, Andrea Orlando ha svelato una sua passione inaspettata: le luminarie di casa ispirate al cubismo di Picasso. Tra battute e sorrisi, l’ex ministro e attuale consigliere regionale del PD ha condiviso un lato sconosciuto di sé, tra arte e curiosità, regalando un simpatico siparietto ai ascoltatori.

Simpatico siparietto con Andrea Orlando durante la trasmissione di Rai Radio1 'Un giorno da pecora'. L'ex ministro, deputato, candidato governatore e attuale consigliere regionale del Partito Democratico, ha raccontato una delle sue passioni nascoste. Parliamo dell'allestimento delle luminarie.

