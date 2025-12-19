Ancora convinti che sia Stasi il colpevole? Garlasco l’avvocato Bocellari in tv | fuori nuovi fatti

L’udienza del 18 dicembre si è rivelata un momento decisivo nel caso di Chiara Poggi, riaccendendo il dibattito sulla possibile colpevolezza di Stasi. L’avvocato Bocellari, ospite in tv, ha portato alla luce nuovi elementi che potrebbero cambiare le sorti di questa intricata vicenda giudiziaria, ancora avvolta da molti interrogativi.

L’udienza del 18 dicembre ha rappresentato uno snodo cruciale nel lungo e complesso percorso giudiziario legato all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco. In tribunale a Pavia si è tenuta la fase conclusiva dell’incidente probatorio disposto per fare chiarezza sugli elementi scientifici riemersi negli ultimi mesi, in particolare quelli legati all’analisi del DNA. Un appuntamento molto atteso, seguito con attenzione non solo dagli addetti ai lavori ma anche dall’opinione pubblica, consapevole del peso che ogni valutazione tecnica può avere su una vicenda che da anni divide e interroga. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

