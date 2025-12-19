Ancona che brilla Tutti gli appuntamenti dal centro alla periferia

Ancona si prepara a vivere un Natale di luci e festa, con eventi che coinvolgono il centro e le periferie. L’atmosfera natalizia si accende con iniziative e appuntamenti che rendono la città più magica che mai. Domani, oltre 500 studenti degli istituti comprensivi anconetani si uniranno alle celebrazioni, portando entusiasmo e spirito di comunità nelle strade e nelle piazze di questa città che brilla di festa.

© Ilrestodelcarlino.it - "Ancona che brilla". Tutti gli appuntamenti dal centro alla periferia Impazza il Natale in centro. Saranno circa 500 gli studenti degli istituti comprensivi che domani (dalle ore 9.30 alle 13.30) si esibiranno sotto il grande albero di piazza Roma. Anche le corali dei ‘grandi’ saranno impegnate in varie sedi: oggi (ore 21.15) la ‘Cruciani’ sarà al Teatro Panettone; domani (ore 18) in piazza Roma ci sarà quella del Liceo musicale Rinaldini, mentre il Coro San Giuseppe Moscati alle 21.15 sarà nella parrocchia San Giuseppe Moscati. Domenica toccherà alla Corale Orfeo Burattini (Sacro Cuore, ore 17,30), ai Cori giovanili Orlandini e Harmonia (chiesa SS Cosma e Damiano, ore 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Ancona che brilla, tutti gli eventi in programma dal 19 al 23 dicembre Leggi anche: Dal centro alla periferia la mostra diffusa che omaggia Giotto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ancona che brilla. Dal centro fino alle frazioni: ecco tutti gli appuntamenti; Ancona che brilla, tutti gli eventi in programma dal 19 al 23 dicembre; Natale nelle Marche, tutti gli eventi, appuntamenti e feste in aggiornamento continuo; Ancona che Brilla: il weekend dal 19 al 23 dicembre tra musica, mercatini e spettacoli. "Ancona che brilla". Tutti gli appuntamenti dal centro alla periferia - Saranno circa 500 gli studenti degli istituti comprensivi che domani (dalle ore 9. msn.com

Ancona che brilla, tutti gli eventi in programma dal 19 al 23 dicembre - Tra gli eventi anche lo spettacolo per bambini di Antonio Malavenda il 21 dicembre dalle ore 16:00 in piazza Pertini e il 20 dicembre dalle ore 17,00- anconatoday.it

Ancona che brilla. Dal centro fino alle frazioni: ecco tutti gli appuntamenti - end tra mercatini, presepi, concerti delle corali ed eventi per bambini. msn.com

Shopping di Natale senza stress Sì, grazie! Quest’anno muoversi ad Ancona è ancora più semplice: con la Linea Rossa puoi raggiungere il centro senza traffico, senza cercare parcheggio e con tutta la comodità dell’autobus. Ancona che brilla… con l - facebook.com facebook

Gli ultimi giorni di Dorico Film Fest, la mostra Erratica alla Mole e la collezione della Pinacoteca, la stagione di prosa con "La Vedova Scaltra", il teatro per bambini, gli eventi dedicati a Jane Austen e tutto il programma di "Ancona che brilla". comune.ancona.it/it x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.