Anche l’Arabia saudita è in bolletta | gli stadi del Mondiale 2034 costano troppo e il Pif ha chiesto progetti più economici

L'Arabia Saudita affronta nuove sfide nella preparazione al Mondiale 2034, con i costi degli stadi che hanno portato a ritardi. Il Public Investment Fund (Pif) ha richiesto progetti più economici, cercando di contenere le spese e rispettare il budget. La volontà di ridurre i costi sta influenzando i tempi e lo sviluppo delle infrastrutture, segnando un nuovo capitolo nella pianificazione di questa grande manifestazione sportiva.

