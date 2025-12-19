Anche il Jamboree piange il commerciante Lotti

Il centro storico di Senigallia si stringe nel dolore per la perdita di Vittorio Lotti, figura di spicco nel commercio locale. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto incolmabile tra chi lo conosceva e lavorava al suo fianco. Un ricordo indelebile di dedizione e passione che resterà vivo nella memoria della comunità.

Centro storico sotto choc per l'improvvisa scomparsa di Vittorio Lotti, colonna del commercio senigalliese. Questa mattina alle 9 aprirà la camera ardente nella casa funeraria di Borgo Bicchia e domani alle 14 saranno celebrati i funerali nella chiesa di Santa Maria della Neve – Portone. Era il titolare delle Mercerie Giraldi, il negozio di famiglia, da sempre un'istituzione sulla spiaggia di velluto e un punto di riferimento per gli appassionati di cucito e tricot, ma anche uno spazio dove acquistare tessuti, passamanerie ed effettuare sistemazioni veloci come la sostituzione di una cintura lampo.

Il cordoglio della comunità del Summer Jamboree per la scomparsa di Vittorio Lotti - Per oltre vent'anni Vittorio è stato una presenza costante del Summer Jamboree ed era ancora oggi iscritto ai corsi di ballo invernali, animato da una curiosità e da una voglia di ballare e di ...

Senigallia, cade dalla scala per salire sul tetto: muore lo storico commerciante Vittorio Lotti - Grave perdita per il commercio senigalliese, è morto Vittorio Lotti, titolare della merceria Giraldi lungo corso 2 Giugno.

