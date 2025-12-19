Anche i sindacati credono al piano di rilancio Riello

Anche i sindacati si schierano a fianco del piano di rilancio Riello a Morbegno. Pur avendo sperato in risultati differenti, la mancanza di offerte concrete e l’interesse della Provincia per l’acquisizione hanno portato a condividere il progetto di salvataggio dell’azienda e dell’occupazione. Un passo importante per il futuro della comunità e della produzione locale.

© Ilgiorno.it - Anche i sindacati credono al piano di rilancio Riello MORBEGNO "È evidente che, da parte nostra, avremmo sperato in un altro risultato, rispetto al salvataggio dell'azienda e dell' occupazione, ma la sostanziale mancanza di offerte concrete da un lato e il contestuale interessamento da parte della Provincia per l'acquisizione del sito dall'altro, ci hanno portato a condividere il progetto". Il riferimento di Cgil e Cisl è alla sigla di martedì tra amministrazione provinciale, Comuni di Morbegno e Talamona e Consorzio dell'area di sviluppo industriale dell'accordo di gestione dell'area ex Riello e del suo patrimonio infrastrutturale. Il primo passaggio di un nuovo inizio salutato con favore anche da Fiom Cgil e Fim Cisl.

