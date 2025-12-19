Ance saluta il prefetto Carnevale | Sia ancora commissario dell' Accordo di Programma
Riceviamo una nota del presidente di Ance Brindisi, Angelo Contessa, che saluta il prefetto Luigi Carnevale e traccia il bilancio del suo periodo a Brindisi.Ance Brindisi esprime il più sentito apprezzamento per l'operato del prefetto Luigi Carnevale, che ha rappresentato per la provincia di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: È Luigi Carnevale il nuovo prefetto di Pescara
Leggi anche: Insulti alla giornalista, l’ex prefetto di Piacenza Falco si dimette da commissario dell'Interno
Brindisi, il saluto del prefetto Carnevale: «Qui un legame fortissimo» - «Eccellenza, che cosa porterà nel cuore di questa provincia delle attività che ha fatto? quotidianodipuglia.it
Scatta la proposta di cittadinanza onoraria per il prefetto Carnevale - Così Brindisi si prepara a salutare il prefetto Luigi Carnevale, destinato ad ... brundisium.net
Foggia TV. . Ance - Pnrr e fondi coesione , si lavora a ritmo serrato Ne parla Ivano Chierici – Pres. Ance Foggia - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.