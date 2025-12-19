ANAS | SIGLATO L' ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO 2025 - 2027

È stato siglato ieri l’Accordo per il rinnovo del Contratto per i dipendenti delle Società del Gruppo Anas valido per il triennio 2025-2027. L’intesa introduce importanti innovazioni normative e gestionali, volte ad accompagnare l’Azienda nel percorso di trasformazione digitale e a sostenerne gli obiettivi strategici. L’aggiornamento contrattuale rafforza l’efficienza operativa e le competenze interne, elementi cardine per l'attuazione del piano di manutenzione e sviluppo della rete stradale nazionale. “Esprimo profonda soddisfazione per la firma – ha dichiarato Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas - Questo risultato, rappresenta un passaggio fondamentale per il consolidamento dell’azienda e per la valorizzazione del nostro capitale umano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

