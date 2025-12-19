Anas | da oggi più traffico e più auto

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Anas annuncia un incremento del traffico e delle auto sulle sue strade e autostrade a partire da oggi, in vista dei festeggiamenti natalizi. Un aumento previsto per gli ultimi giorni prima di Natale, che richiede attenzione e pianificazione per affrontare al meglio gli spostamenti durante questo periodo di grande mobilitazione.

Immagine generica

12.37 L'Anas prevede da oggi, per gli ultimi giorni prima di Natale, un aumento del traffico e delle auto sulla rete di strade e autostrade. Oggi +8%, domani sabato il picco a +11% e poi domenica e lunedì rispettivamente +5 e +6% rispetto ai volumi di traffico delle ultime settimane. In termini di auto circolanti, +3,5 milioni su un totale di oltre 35mln. Al Sud e sulle Isole punte di +19 e +13%. A Natale e Santo Stefano -40%; -35% a Capodanno e -30% per l'Epifania. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Tamponamento in via Bonomi, coinvolte più auto: traffico rallentato

Leggi anche: Incidente in Tangenziale, più auto coinvolte: traffico in tilt

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

anas oggi pi249 trafficoEsodo per le festività natalizie, Anas: “Previsti 3,5 milioni di veicoli in viaggio” - Come sempre riduzione del traffico veicolare ci sarà tra Natale e Santo Stefano (- msn.com

Aperto al traffico ponte ad arco San Giuliano - L'Anas oggi ha aperto al traffico il ponte ad arco a via inferiore San Giuliano sulla carreggiata in direzione Agrigento della nuova SS 640 "Strada degli Scrittori". ansa.it

Esodo, oggi traffico da bollino nero: ecco le tratte più congestionate. Nel weekend oltre 13 milioni di spostamenti in auto - Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, nel primo fine settimana di agosto si prevedono oltre 13,1 ... ilmessaggero.it

Augusta. Paura sulla statale, auto prende fuoco e traffico in tilt: ustionato conducente

Video Augusta. Paura sulla statale, auto prende fuoco e traffico in tilt: ustionato conducente

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.