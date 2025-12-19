Anas | da oggi più traffico e più auto
L’Anas annuncia un incremento del traffico e delle auto sulle sue strade e autostrade a partire da oggi, in vista dei festeggiamenti natalizi. Un aumento previsto per gli ultimi giorni prima di Natale, che richiede attenzione e pianificazione per affrontare al meglio gli spostamenti durante questo periodo di grande mobilitazione.
12.37 L'Anas prevede da oggi, per gli ultimi giorni prima di Natale, un aumento del traffico e delle auto sulla rete di strade e autostrade. Oggi +8%, domani sabato il picco a +11% e poi domenica e lunedì rispettivamente +5 e +6% rispetto ai volumi di traffico delle ultime settimane. In termini di auto circolanti, +3,5 milioni su un totale di oltre 35mln. Al Sud e sulle Isole punte di +19 e +13%. A Natale e Santo Stefano -40%; -35% a Capodanno e -30% per l'Epifania. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
