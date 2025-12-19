Anaconda prime reazioni al film con Jack Black e Paul Rudd | Da morire dal ridere la sorpresa dell' anno

L’attesa è finita: Anaconda, la nuova meta-horror comedy con Jack Black e Paul Rudd, sta già conquistando i critici. Tra risate e momenti sorprendenti, il film promette di essere la sorpresa dell’anno, portando sul grande schermo un mix irresistibile di comicità e tensione. Dal 5 febbraio nelle sale, preparatevi a vivere un’esperienza cinematografica all’insegna dell’ironia e dello spasso.

In Italia arriverà solo il 5 febbraio, ma nel frattempo le prime reazioni della critica a Anaconda, reboot meta horror di un cult degli anni '90 capitanato dai mattatori Jack Black e Paul Rudd, sono approdate in rete. Non tutte sono positive, ma a giudicare da quanto scritto, la maggior parte dei critici si sarebbe sbellicata dalle risate di fronte alle sorprendenti gag. Nell'action-horror-buddy comedy interpretata anche da Steve Zahn e Thandiwe Newton, Paul Rudd interpreta la comparsa Griff, mentre Jack Black è Doug, videomaker specializzato in matrimoni.

