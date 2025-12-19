Amom | oggi sciopero e il 14 gennaio incontro in Regione

Oggi i lavoratori di Amom di Badia al Pino hanno scioperato per tre ore, esprimendo il loro disagio di fronte all’incertezza sul futuro. La protesta coinvolge 70 dipendenti e si inserisce in un quadro di tensione che si protrarrà fino al prossimo incontro in Regione il 14 gennaio, segnando un momento di confronto cruciale per il destino dell’azienda e dei suoi lavoratori.

© Arezzonotizie.it - Amom: oggi sciopero e il 14 gennaio incontro in Regione Sciopero di 3 ore, stamani, dei lavoratori della Amom di Badia al Pino. La protesta dei 70 dipendenti è motivata dall'incertezza sul futuro. La fase attuale è caratterizzata dal calo di ordini e di fatturato e dal conseguente ricorso ai contratti di solidarietà. Il prossimo appuntamento è in.

