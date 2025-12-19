Amici anticipazioni puntata 21 Dicembre 2025 | allieva lascia lo studio

L’appuntamento con Amici di domenica 21 dicembre 2025 si apre con un saluto alle feste sulle note di “All I Want for Christmas Is You”. L’atmosfera dolce lascia presto spazio alle scelte che contano. Arisa torna in un doppio ruolo, ospite e giudice del canto, mentre per il ballo la valutazione è affidata a Angelo Madonia e Garrison Rochelle, con un famoso ex allievo ospite musicale. In mezzo ai brani e ai passi a due arriva anche il colpo di scena che segna la puntata: una maglia sospesa e un’uscita dallo studio che fa discutere. Due ballerini si sbilanciano sulla mancata espulsione Riccardo Stimolo Atmosfera natalizia e ospiti in studio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

