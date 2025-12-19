Amici 25 puntata 21 dicembre con Jacopo Sol e Arisa
Nell’ultima puntata del 2025 del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi ospiti due artisti molto amati. In onda domenica 21 dicembre 2025 alle 14.00 su Canale5 l’ultima puntata dell’anno del pomeridiano di Amici. Tra gli ospiti in studio la cantante Arisa, che si è esibita con Nuvole, e l’ex allievo Jacopo Sol, che ha presentato il suo nuovo singolo Gran Finale. A valutare le esibizioni dei ragazzi del fortunato talent show di Maria De Filippi tre giudici d’eccezione: Arisa per il canto, Angelo Madonia e Garrison Rochelle per il ballo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
