Amato-Pagano Debora e il marito a capo del clan | i nomi e i ruoli degli 11 arrestati

Una nuova ondata di arresti scuote il panorama criminale partenopeo, con la scoperta di una potente cosca degli “Scissionisti” guidata da Debora Amato e suo marito. L’indagine della DDA ha smantellato la leadership dei rampolli del clan, rivelando i ruoli di 11 persone coinvolte. Dopo la caduta di Marco Liguori, ora si svela il volto di una reggenza familiare e criminale che dominava il territorio.

Era retto dai rampolli del clan la nuova cosca degli "Scissionisti". Come emerge dall'ordinanza cautelare della DDA partenopea che ieri ha portato all'arresto di 11 persone, dopo la fine della reggenza di Marco Liguori, terminata con il suo arresto nel 2021, la guida della consorteria criminale degli Amato-Pagano era nelle mani della 37enne Debora Amato.

