Amadori presenta i risultati di sostenibilità su produzione energia e inclusione

Amadori svela i traguardi raggiunti nel 2024 con la sua Relazione di Sostenibilità, evidenziando impegni concreti in produzione, energia e inclusione. Un percorso volto a trasformare la sostenibilità in un driver di valore duraturo, attraverso azioni mirate e innovazione. Un passo importante verso un futuro più responsabile e sostenibile, in linea con i principi di rispetto e crescita condivisa.

Il Gruppo Amadori presenta la Relazione di Sostenibilità 2024, che mostra un anno di azioni concrete per rendere la sostenibilità un’opportunità per creare valore nel lungo termine. “Un percorso che conferma come il Gruppo continui a investire in innovazione e in pratiche virtuose, rafforzando il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

