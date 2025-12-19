Amadori presenta i risultati di sostenibilità su produzione energia e inclusione

Amadori svela i traguardi raggiunti nel 2024 con la sua Relazione di Sostenibilità, evidenziando impegni concreti in produzione, energia e inclusione. Un percorso volto a trasformare la sostenibilità in un driver di valore duraturo, attraverso azioni mirate e innovazione. Un passo importante verso un futuro più responsabile e sostenibile, in linea con i principi di rispetto e crescita condivisa.

Il Gruppo Amadori presenta la Relazione di Sostenibilità 2024, che mostra un anno di azioni concrete per rendere la sostenibilità un’opportunità per creare valore nel lungo termine. “Un percorso che conferma come il Gruppo continui a investire in innovazione e in pratiche virtuose, rafforzando il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Il software che punta su sostenibilità e inclusione Leggi anche: Linguaggio ed inclusione, in UniBg un convegno su sostenibilità e comunicazione Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Amadori presenta il suo quarto Report di Sostenibilità - The Italian Protein Company, fra i leader in Italia nel settore agroalimentare, presenta il quarto Report di Sostenibilità, relativo all'esercizio 2023. tgcom24.mediaset.it SALUTE NELLE SCUOLE - Con questa iniziativa, l’associazione Dino Amadori rinnova il proprio impegno nel portare la prevenzione al centro della comunità, partendo dalle scuole e investendo sul futuro delle nuove generazioni forlivesi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.