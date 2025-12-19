Amadeus lo davano tutti per certo ma sul suo grande ritorno interviene la Rai e dice no

Dopo settimane di smentite e rumors, il ritorno di Amadeus in Rai sembrava ormai scontato. Tuttavia, la regia ha deciso di mettere i puntini sulle i, intervenendo con una precisa dichiarazione. L’attesa dei fan si infittisce, mentre l’incertezza si fa strada, lasciando il pubblico in attesa di una conferma ufficiale.

© Cityrumors.it - Amadeus, lo davano tutti per certo ma sul suo grande ritorno interviene la Rai e dice no Erano giorni ormai che non si parlava d'altro, un possibile ritorno (dato per certo) di Amadeus in Rai: ma arriva la risposta della rete. Erano giorni che non si parlava d'altro (almeno fino allo scandalo che vede coinvolti Fabrizio Corona che svela retroscena su Alfonso Signorini), il possibile ritorno in Rai di Amadeus era dato quasi per certo. Si vociferava di un accordo trovato, quello che non c'è stato ai tempi dell'addio, con meno soldi, più "potere" decisionale e addirittura Sanremo 2027 dopo Carlo Conti che ha già annunciato che dopo quest'anno lascerà la conduzione.

