In un contesto di crescente attenzione alle diverse forme di discriminazione, la proposta di legge di Schlein si distingue per il suo approccio innovativo. Mira a contrastare anche l'islamofobia, ampliando il discorso oltre le tematiche tradizionali. Un passo importante che riflette la volontà di promuovere una società più inclusiva, affrontando con decisione le sfide della tolleranza e del rispetto reciproco.

© Iltempo.it - Altro che antisemitismo, Schlein prepara la legge anche contro l'islamofobia

Per cominciare serve versare una caraffa d'acqua nel vino. Quel che serve per diminuirne struttura, concentrazione e complessità aromatica, fino a ottenere una miscela priva di sapore. Il beverone di Elly Schlein. In pratica è quello che stanno facendo i “barman” del Nazareno, che hanno messo nel mirino il disegno di legge sull'antisemitismo presentato dal senatore Graziano Delrio e sottoscritto da altri dieci coraggiosi parlamentari, tra i quali l'ex capogruppo Simona Malpezzi e Filippo Sensi. I fatti: l'assemblea dei senatori si riunisce martedì scorso a Palazzo Madama, in una seduta fiume protrattasi per quasi quattro ore, con un ordine del giorno scottante. 🔗 Leggi su Iltempo.it

