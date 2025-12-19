Altro che antisemitismo Schlein prepara la legge anche contro l' islamofobia
In un contesto di crescente attenzione alle diverse forme di discriminazione, la proposta di legge di Schlein si distingue per il suo approccio innovativo. Mira a contrastare anche l'islamofobia, ampliando il discorso oltre le tematiche tradizionali. Un passo importante che riflette la volontà di promuovere una società più inclusiva, affrontando con decisione le sfide della tolleranza e del rispetto reciproco.
Per cominciare serve versare una caraffa d'acqua nel vino. Quel che serve per diminuirne struttura, concentrazione e complessità aromatica, fino a ottenere una miscela priva di sapore. Il beverone di Elly Schlein. In pratica è quello che stanno facendo i "barman" del Nazareno, che hanno messo nel mirino il disegno di legge sull'antisemitismo presentato dal senatore Graziano Delrio e sottoscritto da altri dieci coraggiosi parlamentari, tra i quali l'ex capogruppo Simona Malpezzi e Filippo Sensi. I fatti: l'assemblea dei senatori si riunisce martedì scorso a Palazzo Madama, in una seduta fiume protrattasi per quasi quattro ore, con un ordine del giorno scottante.
