Altopascio si prepara a vivere un magico Natale con la tradizionale marcia dei ‘babbi’ e la suggestiva slitta a Spianate. Oltre mille bambini, provenienti anche da fuori territorio, hanno già partecipato, superando i record precedenti. L’evento si conclude con l’ultimo week end del Rifugio incantato di Babbo Natale, curato dai Fratres locali, che trasforma Spianate nella capitale delle festività natalizie.

© Lanazione.it - Altopascio Natale. La marcia dei ‘babbi’ e la slitta a Spianate

Oltre mille bambini, anche da fuori territorio comunale, battuto il record degli anni precedenti. Con questi numeri di successo, arriva l’ultimo week end con il Rifugio incantato di Babbo Natale a cura dei Fratres locali a Spianate, la più popolosa frazione di Altopascio. Nello spazio sagra è stato ricostruito il castello del Grinch, (duemila metri quadrati di magia natalizia), il popolare personaggio del celebre film animato. L’apprezzamento si è rivelato unanime e sotto ogni puntoi di vista. Ricreata l’atmosfera natalizia da parte di tutti i volontari. Il Rifugio Incantato sarà visitabile anche questo sabato e questa domenica quando prenderà il via, dalle 8, la Marcia dei Babbi Natale, passeggiata ludico motoria ricreativa rispettivamente di 4-9-12-15 chilometri, che sarà valida anche per il Trofeo Podistico Lucchese e per quello delle tre Province. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Tutto pronto per la Camminata dei Babbi Natale

Leggi anche: A Orta Nova c'è la corsa dei Babbi Natale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Altopascio Natale. La marcia dei ‘babbi’ e la slitta a Spianate - Nello spazio sagra è stato ricostruito il castello del Grinch, (duemila metri quadrati di magia natalizia), il popolare personaggio del celebre film animato. lanazione.it