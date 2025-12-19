Almeyda si prepara alla sfida contro il Real Madrid Ecco le dichiarazioni del tecnico del Siviglia
Matías Almeyda, allenatore del Siviglia, ha presentato in conferenza stampa la difficile trasferta al Santiago Bernabéu Matías Almeyda, allenatore del Siviglia, ha presentato in conferenza stampa la difficile trasferta al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid. Consapevole della forza dell’avversario, l’argentino non ha usato mezzi termini: «Per vincere, il Siviglia deve fare una partita che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Continassa Juve: dopo la sconfitta contro il Como si prepara la sfida contro il Real Madrid
Leggi anche: Allenamento Juve, quali sono i giovani che si sono allenati con Tudor alla vigilia della sfida contro il Real Madrid? Ecco i nomi – VIDEO
Almeida del Sevilla si prepara per le partenze di Adams e Ejuke all'AFCON.
Almeyda si prepara alla sfida contro il Real Madrid. Ecco le dichiarazioni del tecnico del Siviglia - Matías Almeyda, allenatore del Siviglia, ha presentato in conferenza stampa la difficile trasferta al Santiago Bernabéu Matías Almeyda, allenatore del Siviglia, ha presentato in conferenza stampa la d ... calcionews24.com
Quanto è dura la vita per Matias Almeyda sulla panchina del Siviglia La squadra non convince e la classifica resta precaria con un tenue vantaggio sulla zona rossa Akor Adams non sta convincendo: 2 gol, prestazione deludente a Valencia Soprattutto la squa - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.