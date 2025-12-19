Buongiorno! Oggi celebriamo ricorrenze storiche, momenti di cultura e personaggi indimenticabili, tra ricordi del passato e suggestioni del presente. Un viaggio nel tempo che ci porta a riflettere, sorridere e condividere i momenti speciali della giornata. Restate con noi e scoprite le curiosità e gli eventi di questo 19 dicembre, un giorno ricco di storia e emozioni.

© Romadailynews.it - Almanacco del 19-12-2025

almanacco del giorno venerdì 19 dicembre Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant'Anastasio primo Papa fu pontefice amato per la sua povertà e la sua dedizione Apostolica si oppose con fermezza Alors igienismo nel IV secolo si festeggia anche da Fausto di Alessandria Martire sono una pioggia di Edith Piaf Alberto Tomba Jacqueline e Vale Elisa Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi il buon compleanno è per noi uno auguri in uno che non è veramente tantissimi auguri anche a Giuseppe a Roberto e a Gianni salutiamo in particolare Vitalba Domenico e Sebastian e Giulia è il Viaggio nel tempo Intanto arrivano foto di oltre oltre 10 anni fa e te le volte qualcuno ritorna è somma figuriamoci Eh no non possiamo perdere possiamo commentare le foto che ci che ci mandate ragazzi se uno ci pensa Diciamo andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo perché sennò ci capiamo in due qui e chi ti ascolta il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 19 dicembre 1915 e ricordiamo la morte di Alzheimer muore lo psichiatra neuropatologo tedesco che per primi sintomi della malattia degenerativa che oggi porta il suo nome nel 1946 inizia la guerra di indocina dopo il bombardamento francese di iPhone le truppe del Vietnam in guidata oggi min attaccano le forze francesi e da noi da Invia un conflitto che durerà quasi 8 anni Nel 1974 arriva il primo computer per tutti arriva la farei 880 considerato il primo personal computer della storia a riscuotere un successo commerciale nel 1996 si spegne a Parigi Marcello Mastroianni uno dei più grandi attore del cinema italiano e internazionale icona della Dolce Vita ancora nel 1997 invece ricordiamo il successo globale dei thaitanic film di James Cameron debutterà nelle sale statunitensi di era una delle pellicole più premiate e redditizie di sempre il proverbio di oggi si dice Bastiano del piano Se vedi il bianco neve non manca la contadina di dicembre praticamente Avverti dei primi grandi Freddie prinze Bibbia da un po' E allora buonissima giornata buon proseguimento di ascolto a tutti voi restate in nostra compagnia almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche: Almanacco del 12-12-2025

Leggi anche: Almanacco del 19-11-2025

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Almanacco | Sabato 19 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; 19 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Venerdì 19 dicembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno; Almanacco di Oggi Venerdì 19 Dicembre 2025.

Almanacco | Venerdì 19 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Venerdì 19 dicembre è il 354° giorno del calendario gregoriano, mancano 12 giorni alla fine dell’anno. pisatoday.it