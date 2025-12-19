Alluvione nel Ravennate si chiudono le indagini | 12 avvisi di garanzia a figure apicali
Le indagini sull’alluvione nel Ravennate si concludono con 12 avvisi di garanzia a figure apicali. Coordinata dal procuratore Barberini e dal sostituto Coco, l’inchiesta riguarda anche gli interventi successivi alle alluvioni del 2023 e 2024, giudicati non adeguati. La vicenda mette in luce criticità nelle risposte alle calamità naturali e le responsabilità delle autorità coinvolte.
L'indagine, coordinata dal procuratore capo Daniele Barberini e dal sostituto Francesco Coco, si articola anche su tutti quei tipi di interventi realizzati successivamente alle alluvioni del maggio 2023 e del settembre 2024, che, secondo quanto sostenuto dalla Procura, non sarebbero stati eseguiti in modo adeguato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
