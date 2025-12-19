Alluvione nel Ravennate si chiudono le indagini | 12 avvisi di garanzia a figure apicali

Le indagini sull’alluvione nel Ravennate si concludono con 12 avvisi di garanzia a figure apicali. Coordinata dal procuratore Barberini e dal sostituto Coco, l’inchiesta riguarda anche gli interventi successivi alle alluvioni del 2023 e 2024, giudicati non adeguati. La vicenda mette in luce criticità nelle risposte alle calamità naturali e le responsabilità delle autorità coinvolte.

Alluvione. Sono 12 gli avvisi di fine indagine per il disastro del settembre 2024 a Traversara - Procura di Ravenna notifica 12 avvisi di fine indagine su alluvione di settembre 2024 a Traversara e Boncellino. ravennanotizie.it

Alluvione di settembre 2024, dodici indagati. Sotto accusa dirigenti pubblici e imprese - La Procura di Ravenna ha notificato 12 avvisi di fine indagine per la terza alluvione che, in meno di un anno e mezzo, ha colpito il territorio ravennate. altarimini.it

Sanità, trasporti, post alluvione, affitti brevi, imprese e territori montani: ecco il punto del governatore - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.