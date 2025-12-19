Alluvione nel Ravennate chiusa indagine per 12 indagati
L’indagine sull’alluvione nel Ravennate si conclude con la chiusura del fascicolo per 12 indagati, originariamente aperto per disastro colposo. Un nuovo aspetto preoccupa le autorità: il rischio di un disastro legato alla qualità degli interventi successivi alle calamità, sollevando dubbi sulla gestione delle emergenze e sulla sicurezza delle soluzioni adottate.
Il fascicolo era per disastro colposo. Si è aggiunto il pericolo di disastro legato alla qualità degli interventi realizzati in seguito alle alluvioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
