Alluvione 2024 indagini concluse per 12 persone | Negligenze hanno portato al disastro
Le indagini sull’alluvione del settembre 2024, che ha devastato Traversara e Boncellino, si sono concluse con la posizione di 12 persone, accusate di negligenze che avrebbero contribuito al disastro. La tragicità dell’evento ha sollevato molte domande sulle responsabilità e sulla gestione del territorio. La procura ha evidenziato come le mancanze abbiano aggravato la gravità dell’alluvione, aprendo un nuovo capitolo nelle indagini e nelle responsabilità.
Si cercano eventuali responsabilità dietro la tremenda alluvione del settembre 2024 che devastò in particolare gli abitati di Traversara e Boncellino, nel comune di Bagnacavallo. Dalla Procura di Ravenna sono partiti 12 avvisi di fine indagine per altrettante persone indagate in relazione a un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
