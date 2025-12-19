Alluvione 2024 indagini concluse per 12 persone | Negligenze hanno portato al disastro

Le indagini sull’alluvione del settembre 2024, che ha devastato Traversara e Boncellino, si sono concluse con la posizione di 12 persone, accusate di negligenze che avrebbero contribuito al disastro. La tragicità dell’evento ha sollevato molte domande sulle responsabilità e sulla gestione del territorio. La procura ha evidenziato come le mancanze abbiano aggravato la gravità dell’alluvione, aprendo un nuovo capitolo nelle indagini e nelle responsabilità.

