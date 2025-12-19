All' ospedale Giovanni XXIII la doppia festa solidale dell' associazione Impegno 95

All'ospedale Giovanni XXIII di Bari, l'associazione Impegno 95 organizza due momenti di solidarietà dedicati ai bambini e alle loro famiglie. Sabato 20 dicembre e martedì 6 gennaio, si svolgeranno le tradizionali feste di Natale e della Befana, creando un'occasione speciale di condivisione e gioia in un clima di affetto e speranza. Un gesto di vicinanza che unisce comunità e solidarietà.

Due iniziative all'insegna della Solidarietà. L'associazione "Impegno 95" festeggerà con i bambini degenti e le loro famiglie la Festa di Natale Sabato 20 Dicembre ore 10 e la Festa della Befana Martedì 6 Gennaio 2026 ore 10 presso l'ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari.

