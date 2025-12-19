All’ospedale di Copertino prende il via la riabilitazione intensiva post-acuzie

All’ospedale di Copertino si apre una nuova fase di cura con l’attivazione del reparto di Riabilitazione intensiva post-acuzie. Un importante passo avanti per garantire un’assistenza più completa e efficace ai pazienti, rafforzando la rete sanitaria locale e offrendo servizi dedicati a un recupero rapido e mirato. Un risultato che testimonia l’impegno della struttura nel miglioramento continuo delle cure e del benessere della comunità.

COPERTINO – Il presidio ospedaliero di Copertino compie un passo avanti nel consolidamento della propria rete assistenziale con l’attivazione del nuovo reparto di Riabilitazione intensiva post-acuzie. La struttura, che ha già accolto i primi pazienti, si inserisce nel piano di potenziamento dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

