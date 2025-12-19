Alloggio abusivo in provincia ci dormivano tredici persone

Dopo aver ricevuto delle segnalazioni dai cittadini, la polizia di Stato ieri pomeriggio ha trovato e ispezionato un alloggio abusivo a San Giovanni al Natisone. Si tratta dell'edificio ai civici 24 e 26 di via Roma, dove era stato notato un viavai di persone straniere, che arrivavano nottetempo. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

