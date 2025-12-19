Allevi morto al campo di padel È stata fatale la botta alla testa All’inizio era rimasto cosciente

Tragedia al campo di padel di Ancarano: Pasquale Allevi, noto appassionato, ha perso la vita a causa di un tragico incidente. Durante una partita, una botta alla testa si è rivelata fatale, portando a una frattura del rachide cervicale. L’incidente, avvenuto mercoledì sera, ha sconvolto amici e comunità, ricordando il rischio di infortuni anche negli sport più amati.

La frattura del rachide cervicale dovuta al violento impatto con la struttura che circonda il campo di padel è la causa della morte di Pasquale Allevi avvenuta mercoledì sera all' Ancaria Padel di Ancarano, mentre giocava con alcuni amici, come faceva ogni mercoledì e ogni sabato. L'evento fatale non è dunque conseguenza di un malore, ma solo della tragica circostanza che l'ex sindaco di Folignano è sfortunatamente inciampato mentre giocava, ha perso l'equilibrio è ha battuto la testa. La salma dell'ex sindaco di Folignano, titolare di Pianeta Salute, già nella serata era stata messa a disposizione della famiglia dopo che i carabinieri hanno sentito i presenti ed escluso responsabilità di terzi per il tragico evento.

Ex sindaco di Folignano muore a 66 anni: Pasquale Allevi vittima di un tragico incidente sul campo di padel - Lutto nella provincia di Ascoli Piceno: l’ex sindaco e medico Pasquale Allevi muore durante una partita di padel ad Ancarano. notizie.it

Morto mentre gioca a padel, fatale la botta alla testa: la tragedia di Pasquale Allevi in campo - Il fatto è accaduto a Ancarano, la salma dell’ex sindaco di Folignano e titolare di Pianeta Salute, è stata messa a disposizione della famiglia dopo che i carabinieri hanno sentito i presenti ed esclu ... msn.com

Tragedia ad Ancarano: Pasquale Allevi, 66 anni, ex sindaco di Folignano (Ascoli Piceno) e titolare del Poliambulatorio Pianeta Salute è morto durante una partita di Padel dopo aver sbattuto la testa. Il dramma si è consumato nella serata di ieri, mentre Allev - facebook.com facebook

Ex sindaco di Folignano Pasquale Allevi morto a 66 anni "dopo malore improvviso" mentre giocava a padel, ha battuto la testa contro un palo x.com

