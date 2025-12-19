Allegri sanzione in vista per l’attacco ad Oriali durante Napoli-Milan | cosa rischia il tecnico
Massimiliano Allegri potrebbe essere sanzionato dal Giudice Sportivo di Serie A a seguito dell’attacco verbale rivolto a Gabriele Oriali durante Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana a Riyadh. L’episodio ha attirato l’attenzione, sollevando dubbi sulle conseguenze che il tecnico potrebbe affrontare in termini disciplinari. Scopriamo cosa potrebbe rischiare Allegri e quali sono le ultime novità sulla vicenda.
La sanzione per Allegri per l’attacco a Oriali ci sarà Sebbene nel referto arbitrale sembra non sia stato scritto praticamente nulla in proposito (anche perché altrimenti lo avrebbero dovuto espellere), sono stati gli ispettori federali - presenti come noto su tutti - facebook.com facebook
