Allegri sanzione in vista per l’attacco ad Oriali durante Napoli-Milan | cosa rischia il tecnico

Massimiliano Allegri potrebbe essere sanzionato dal Giudice Sportivo di Serie A a seguito dell’attacco verbale rivolto a Gabriele Oriali durante Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana a Riyadh. L’episodio ha attirato l’attenzione, sollevando dubbi sulle conseguenze che il tecnico potrebbe affrontare in termini disciplinari. Scopriamo cosa potrebbe rischiare Allegri e quali sono le ultime novità sulla vicenda.

