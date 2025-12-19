Allegri out è bufera dopo Napoli-Milan | pazienza finita

Dopo la semifinale di ieri tra Napoli e Milan, si scaldano gli animi e cresce la tensione. La sconfitta e le recenti performance hanno acceso un dibattito acceso tra tifosi e addetti ai lavori. La pazienza con Allegri sembra giunta al limite, alimentando discussioni e richieste di cambiamento. È il momento di fare chiarezza e riflettere sul futuro della squadra.

Bufera dopo la semifinale di ieri sera di Supercoppa tra Milan e Napoli: pazienza già finita con Massimiliano Allegri. Prima l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, poi quella di ieri sera dalla Supercoppa italiana in seguito al ko contro il Napoli. A dicembre, il Milan si ritrova già fuori da due competizioni e adesso ha a disposizione solo il campionato per risollevare le sorti di una stagione tutt'altro che esaltante fin qui. Il Milan di ieri è apparso sulle gambe dal punto di vista fisico e incapace di impensierire la retroguardia azzurra, se non nelle primissime fasi del match.

