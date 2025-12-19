L'incontro tra Napoli e Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana ha acceso il dibattito, lasciando dietro di sé tensioni e polemiche. La vittoria dei partenopei per 2-0 ha acceso discussioni su quanto accaduto in campo, con alcune dichiarazioni che evidenziano la necessità di attenzione e rispetto nel calcio. Un episodio che ha fatto riflettere sulla postura e i comportamenti in uno degli eventi più attesi della stagione.

© Sport.quotidiano.net - Allegri-Oriali, il Napoli: "Aggressione che non deve passare inosservata"

Riad (Arabia Saudita), 19 dicembre 2025 - La prima semifinale di Supercoppa Italiana fra Napoli e Milan, vinta dai partenopei per 2-0, ha lasciato eccome degli strascichi. Il motivo? Quanto accaduto durante il match fra le due panchine e in particolare fra Massimiliano Allegri e Lele Oriali. Come mostrano le immagini, il tecnico dei rossoneri nella parte finale del match si è prima avvicinato al Quarto Uomo, per poi rivolgere delle espressioni offensive nei confronti del team manager degli azzurri. Decisivo l'intervento di dirigenti e ufficiali di gara per evitare il contatto fra i due. Dopo il triplice fischio, Allegri e Antonio Conte non si sono stretti la mano, dato che l'allenatore toscano è rientrato immediatamente negli spogliatoi senza salutare nessuno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: “Allegri ha insultato Oriali, aggressione fuori controllo che non può passare inosservata”: il Napoli attacca l’allenatore del Milan

Leggi anche: Il Napoli: «Allegri ha pesantemente insultato Oriali, impossibile che 33 telecamere non abbiano ripreso l’aggressione»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Napoli, comunicato durissimo contro Allegri: Aggressione fuori controllo a Oriali; Napoli, duro comunicato del club: «Aggressione fuori controllo di Allegri contro Oriali»; Il Napoli condanna il comportamento di Allegri: Insulti gravi a Oriali, tutti hanno visto. Non passi inosservato; Scintille tra le panchine di Napoli e Milan: Ma basta!. Niente stretta di mano tra Conte e Allegri.

Allegri-Oriali, il comunicato del Napoli dopo la Supercoppa italiana - In un comunicato il Napoli accusa Massimiliano Allegri: "Durante la semifinale di Supercoppa Italiana ha pesantemente insultato Gabriele Oriali. sport.sky.it