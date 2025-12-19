Allegri-Oriali il Napoli | Aggressione che non deve passare inosservata
L'incontro tra Napoli e Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana ha acceso il dibattito, lasciando dietro di sé tensioni e polemiche. La vittoria dei partenopei per 2-0 ha acceso discussioni su quanto accaduto in campo, con alcune dichiarazioni che evidenziano la necessità di attenzione e rispetto nel calcio. Un episodio che ha fatto riflettere sulla postura e i comportamenti in uno degli eventi più attesi della stagione.
Riad (Arabia Saudita), 19 dicembre 2025 - La prima semifinale di Supercoppa Italiana fra Napoli e Milan, vinta dai partenopei per 2-0, ha lasciato eccome degli strascichi. Il motivo? Quanto accaduto durante il match fra le due panchine e in particolare fra Massimiliano Allegri e Lele Oriali. Come mostrano le immagini, il tecnico dei rossoneri nella parte finale del match si è prima avvicinato al Quarto Uomo, per poi rivolgere delle espressioni offensive nei confronti del team manager degli azzurri. Decisivo l'intervento di dirigenti e ufficiali di gara per evitare il contatto fra i due. Dopo il triplice fischio, Allegri e Antonio Conte non si sono stretti la mano, dato che l'allenatore toscano è rientrato immediatamente negli spogliatoi senza salutare nessuno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: “Allegri ha insultato Oriali, aggressione fuori controllo che non può passare inosservata”: il Napoli attacca l’allenatore del Milan
Leggi anche: Il Napoli: «Allegri ha pesantemente insultato Oriali, impossibile che 33 telecamere non abbiano ripreso l’aggressione»
Napoli, comunicato durissimo contro Allegri: Aggressione fuori controllo a Oriali; Napoli, duro comunicato del club: «Aggressione fuori controllo di Allegri contro Oriali»; Il Napoli condanna il comportamento di Allegri: Insulti gravi a Oriali, tutti hanno visto. Non passi inosservato; Scintille tra le panchine di Napoli e Milan: Ma basta!. Niente stretta di mano tra Conte e Allegri.
Allegri-Oriali, il comunicato del Napoli dopo la Supercoppa italiana - In un comunicato il Napoli accusa Massimiliano Allegri: "Durante la semifinale di Supercoppa Italiana ha pesantemente insultato Gabriele Oriali. sport.sky.it
Allegri-Oriali, il Napoli: "Aggressione che non deve passare inosservata" - Il club azzurro contro il comportamento del tecnico livornese nei confronti del proprio team manager: "Ha pesantemente insultato Oriali. sport.quotidiano.net
Il Napoli accusa Allegri 'aggressione fuori controllo ad Oriali' - La SSC Napoli condanna "con fermezza" l'atteggiamento dell'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, "durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di dec ... tuttosport.com
Allegri contro Oriali, il Napoli condanna il tecnico del Milan: il comunicato
#Zazzaroni e il caso #Allegri-Oriali: «Il comunicato del #Napoli non l’ho capito. #Oriali non ha bisogno della protezione del club» Su Instagram: «Con 33 telecamere e gli ufficiali di campo, c'è bisogno della delazione Certe cose di campo devono restare nel c - facebook.com facebook
#NapoliMilan - #Allegri si lamenta con l'arbitro, #Conte e #Oriali rispondono al mister del #Milan. Continuano le scintille tra le panchine. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.