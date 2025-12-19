Allegri Oriali comunicato ufficiale del Napoli contro l’ex Juve | Condanniamo con fermezza il suo atteggiamento! La ricostruzione di quanto successo

Il Napoli si pronuncia ufficialmente riguardo alle vicende che hanno coinvolto Allegri Oriali, esprimendo con fermezza la propria condanna per alcuni comportamenti dell’ex Juve durante la semifinale di Supercoppa del Milan. La comunicazione evidenzia la posizione del club partenopeo, sottolineando la volontà di mantenere i valori sportivi e il rispetto delle regole in un momento delicato.

© Juventusnews24.com - Allegri Oriali, comunicato ufficiale del Napoli contro l’ex Juve: «Condanniamo con fermezza il suo atteggiamento!». La ricostruzione di quanto successo Allegri Oriali, comunicato ufficiale del Napoli per condannare i comportamenti dell’ex Juve nella semifinale di Supercoppa del Milan. La semifinale di Supercoppa Italiana a Riad non lascia in eredità solo il verdetto del campo, che ha visto il Napoli di Antonio Conte imporsi per 2-0 e staccare il pass per la finalissima, ma anche uno strascico velenoso di polemiche che infiamma il day-after. Al centro della bufera c’è il comportamento di Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, accusato frontalmente dalla società partenopea di aver pesantemente insultato la panchina avversaria nei minuti finali del match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Razzismo contro McKennie, la Juve reagisce con fermezza: arriva il comunicato ufficiale Leggi anche: Allegri contro Oriali, il comunicato del Napoli: “Lo ha insultato con termini offensivi e reiterati” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Napoli, duro comunicato del club: «Aggressione fuori controllo di Allegri contro Oriali»; Napoli-Milan: Allegri perde la testa, insulti a Oriali; Cos’è successo in campo: le scintille Allegri-Conte e la mancata stretta di mano; Napoli, comunicato durissimo contro Allegri: Aggressione fuori controllo ad Oriali. Napoli-Milan non è finita: Allegri insulta Oriali e scatta la reazione ufficiale - Massimiliano Allegri insulta Lele Oriali a bordocampo: il comunicato ufficiale del Napoli condanna l'allenatore del Milan ... calciomercato.it

Allegri contro Oriali, il Napoli condanna il tecnico del Milan: il comunicato - In un momento concitato della partita sarebbero volate parole grosse tra Massimiliano Allegri e Lele Oriali, con il tecnico del Milan che a quanto pare si sarebbe spinto oltre, come condannato ... milannews.it

Il Napoli attacca Allegri, storie tese tra insulti e strette di mano negate. Il comunicato del club azzurro - Nota ufficiale del club azzurro contro l'allenatore del Milan Allegri, accusato di aver pesantemente offeso Oriali in Supercoppa, si chiede la squalifica ... sport.virgilio.it

“Allegri durante la partita ha pesantemente insultato Oriali. Speriamo che tutto ciò non passi inosservato visto che c’erano 33 telecamere” Così il club con un comunicato di denuncia nel post partita di Napoli-Milan. - facebook.com facebook

#NapoliMilan - #Allegri si lamenta con l'arbitro, #Conte e #Oriali rispondono al mister del #Milan. Continuano le scintille tra le panchine. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.