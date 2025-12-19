Il caso mediatico è esploso. Lo ha fatto esplodere il Napoli col comunicato di stamattina in cui ha parlato di aggressione da parte di Massimiliano Allegri a Lele Oriali. La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Allegri, la gestione della tensione e soprattutto la fatica di capire che nel calcio anche il modo di comportarsi è cambiato

