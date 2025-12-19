Allegri inveisce contro Oriali il labiale non lascia dubbi | volano parole grosse!

Dopo il vivido scontro tra Allegri e Oriali durante Napoli-Milan, le tensioni tra i due tecnici si fanno sempre più intense. Le immagini e i labiali parlano chiaro, alimentando discussioni e polemiche sul campo. Un episodio che ha scosso l’ambiente calcistico, lasciando aperti vari interrogativi sul comportamento e le conseguenze di un confronto così acceso tra allenatori di alto livello.

© Spazionapoli.it - Allegri inveisce contro Oriali, il labiale non lascia dubbi: volano parole grosse! Il giorno dopo Napoli – Milan, fanno discutere quanto successo tra le due panchine nel corso del match. Protagonista Massimiliano Allegri che, secondo quanto scritto anche dalla SSC Napoli nel comunicato pubblicato in mattinata, si è scagliato con parole pesanti nei confronti di Lele Oriali. Ma cos’è successo, nel dettaglio, tra i due? Le immagini pubblicate da Sportmediaset lasciano poco spazio ad altre interpretazioni. Napoli – Milan, Allegri contro Oriali: cos’è successo. Sono volate parole grosse da parte di Massimiliano Allegri nei confronti di Lele Oriali: a confermarlo sono le immagini pubblicate da Sportmediaset, che vedono il tecnico livornese che si lascia prendere decisamente la mano dalla tensione del match, scaricandola contro il tesserato della SSC Napoli Allegri contro Oriali: le immagini fanno discutere – spazionapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it Leggi anche: Accade tutto in giardino, volano parole grosse al Grande Fratello Leggi anche: Conte-De Bruyne, tensione alle stelle: volano parole grosse Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Napoli, comunicato durissimo contro Allegri: "Aggressione fuori controllo ad Oriali" - La nota del club azzurro dopo quanto successo a bordo campo durante la semifinale di Supercoppa: "È impossibile non riscontrare quanto avvenuto" ... corrieredellosport.it

Allegri contro Oriali, il Napoli condanna il tecnico del Milan: il comunicato - In un momento concitato della partita sarebbero volate parole grosse tra Massimiliano Allegri e Lele Oriali, con il tecnico del Milan che a quanto pare si sarebbe spinto oltre, come condannato ... milannews.it

Il Napoli: «Allegri ha pesantemente insultato Oriali, impossibile che 33 telecamere non abbiano ripreso l’aggressione» - Aggressione totalmente fuori controllo, non passi inosservata con 33 telecamere» ... ilnapolista.it

