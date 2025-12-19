Allegri ha insultato pesantemente Oriali | comunicato della SSC Napoli contro il tecnico del Milan

Durante la partita Napoli-Milan si sono verificati momenti di grande tensione tra le panchine. Oltre a Conte e Allegri, anche Lele Oriali è stato coinvolto in un acceso scambio di parole con il tecnico rossonero, generando scompiglio e polemiche. La SSC Napoli ha condannato duramente le parole di Allegri, sottolineando il comportamento inaccettabile del tecnico del Milan.

© Spazionapoli.it - "Allegri ha insultato pesantemente Oriali": comunicato della SSC Napoli contro il tecnico del Milan Nel corso di Napoli – Milan, ci sono stati attimi di tensione tra le due panchine. Non solo Antonio Conte e Massimiliano Allegri protagonisti, ma anche Lele Oriali è stato protagonisti di un battibecco con il tecnico rossonero. A sottolinearlo è stata la SSC Napoli con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, nel quale il club azzurro si scaglia contro il tecnico livornese. Comunicato della SSC Napoli contro Max Allegri – ANSA – spazionapoli.it Napoli – Milan, il comunicato del club azzurro su Allegri. In questi minuti, il club azzurro si è esposto in merito alle tensioni tra Lele Oriali e Max Allegri, prendendo difatti le difese del proprio tesserato.

Allegri contro Oriali, il Napoli condanna il tecnico del Milan: il comunicato - In un momento concitato della partita sarebbero volate parole grosse tra Massimiliano Allegri e Lele Oriali, con il tecnico del Milan che a quanto pare si sarebbe spinto oltre, come condannato ... milannews.it

