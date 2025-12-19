Allegri ha insultato Oriali aggressione fuori controllo che non può passare inosservata | il Napoli attacca l’allenatore del Milan

Un episodio di grande tensione ha scosso la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, culminata con insulti e aggressioni in campo. La disputa tra Allegri e Oriali, seguita dalla richiesta di rosso per Maignan, ha acceso gli animi e lasciato il segno in un match deciso dal Napoli con i gol di Neres e Hojlund. Un finale incandescente che solleva importanti questioni sul rispetto e il fair play.

© Ilfattoquotidiano.it - “Allegri ha insultato Oriali, aggressione fuori controllo che non può passare inosservata”: il Napoli attacca l’allenatore del Milan La richiesta di un cartellino rosso a Mike Maignan dopo una manata a Matteo Politano. Questa la causa di un finale ad altissima tensione durante la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan – vinta dal Napoli per 2-0 con i gol di Neres e Hojlund – che ha visto protagonisti Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali prima e lo stesso allenatore del Milan e Antonio Conte poi. Impossibile infatti non notare il mancato saluto tra i due a fine gara. Il finale è stato incandescente, con Allegri che si è rivolto a Oriali con parole grosse: secondo alcune immagini che circolano sui social e come riportato da La Stampa, Allegri avrebbe più volte gridato a Oriali “sei un cogl**ne”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Il Napoli attacca Allegri: “Aggressione fuori controllo a Lele Oriali davanti a decine di persone” Leggi anche: Il Napoli: «Allegri ha pesantemente insultato Oriali, impossibile che 33 telecamere non abbiano ripreso l’aggressione» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Napoli contro Allegri: “Ha insultato Oriali pesantemente. Speriamo venga punito”; Furia Napoli: Allegri ha pesantemente insultato Oriali; Il Napoli condanna il comportamento di Allegri: Insulti gravi a Oriali, tutti hanno visto. Non passi inosservato; Napoli, comunicato durissimo contro Allegri: Aggressione fuori controllo a Oriali. Il Napoli attacca Allegri: “Aggressione fuori controllo a Lele Oriali davanti a decine di persone” - All'indomani della semifinale di Supercoppa vinta sul Milan, il Napoli ha diffuso un comunicato durissimo contro Massimiliano Allegri, auspicando che vengano ... fanpage.it

