Allegri ha insultato Oriali aggressione fuori controllo che non può passare inosservata | il Napoli attacca l'allenatore del Milan

Un episodio di grande tensione ha scosso la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, culminata con insulti e aggressioni in campo. La disputa tra Allegri e Oriali, seguita dalla richiesta di rosso per Maignan, ha acceso gli animi e lasciato il segno in un match deciso dal Napoli con i gol di Neres e Hojlund. Un finale incandescente che solleva importanti questioni sul rispetto e il fair play.

La richiesta di un cartellino rosso a Mike Maignan dopo una manata a Matteo Politano. Questa la causa di un finale ad altissima tensione durante la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan – vinta dal Napoli per 2-0 con i gol di Neres e Hojlund – che ha visto protagonisti Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali prima e lo stesso allenatore del Milan e Antonio Conte poi. Impossibile infatti non notare il mancato saluto tra i due a fine gara. Il finale è stato incandescente, con Allegri che si è rivolto a Oriali con parole grosse: secondo alcune immagini che circolano sui social e come riportato da La Stampa, Allegri avrebbe più volte gridato a Oriali “sei un cogl**ne”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

