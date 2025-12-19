Allegri e Conte non si sono mai amati fino alla mancata stretta di mano di ieri sera a Riad

Due grandi allenatori, due personalità forti, e un episodio che ha acceso nuovamente le discussioni tra tifosi e appassionati. La mancata stretta di mano a Riad ha riaperto vecchie polemiche e alimentato il dibattito sulle loro rivalità. Un momento che sembra condensare anni di tensioni e storie juventine, lasciando intendere che, dietro i successi in campo, ci siano anche sfumature di rivalità e orgoglio.

© Ilnapolista.it - Allegri e Conte non si sono mai amati, fino alla mancata stretta di mano di ieri sera a Riad Storie juventine, direbbe qualcuno. Rancori juventini. O rimpianti juventini. Invidie juventine. E potremmo continuare a lungo. Il succo è che Conte e Allegri non si sono mai amati, si sono spesso schivati. Fino alla mancata stretta di mano ieri sera a Riad alla fine di Napoli-Milan 2-0. Ieri sera non si sono stretti la mano perché il Milan ha menato per tutta la partita rimanendo in buona sostanza impunito ( Maignan ad esempio doveva essere espulso per un montante a Politano ). Questa è la cronaca. La storia, quella vera, risale a oltre dieci anni fa, all’estate 2014: quando Antonio Conte lasciò la Juventus nel bel mezzo dell’estate, in feroce polemica con la società e quindi con Andrea Agnelli dopo aver vinto tre scudetti di fila. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: Napoli-Milan, nervosismo in panchina: niente stretta di mano tra Conte e Allegri Leggi anche: Napoli-Milan supercoppa, Conte-Allegri, gelo totale: scitille tra le panchine e niente stretta di mano La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Allegri e Conte non si sono mai amati, fino alla mancata stretta di mano di ieri sera a Riad. Napoli-Milan, nervosismo in panchina: niente stretta di mano tra Conte e Allegri - Al termine della sfida tra Napoli e Milan di oggi, giovedì 18 dicembre, non c'è stata la consueta stretta di mano tra i due allenatori. msn.com

Napoli-Milan, Di Lorenzo: «Siamo pronti, vogliamo la finale». Conte: «Passa sempre tutto dal lavoro» - Domani in campo a Riyad le squadre di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, in occasione della semifinale ... ilmattino.it

Allegri-Conte, sono scintille: Max se ne va senza salutare Antonio - Il pomo della discordia è stato un “ma basta” urlato da Antonio ai milanisti dopo alcune polemiche. msn.com

Allegri, allarme difesa “Bisogna rivedere le cose”. E Conte: “Onorato lo scudetto cucito sulla maglia, ma con gli uomini contati è dura”. Hanno ragione - facebook.com facebook

Allegri-Conte, sono scintille: Max se ne va senza salutare Antonio x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.