Allegri contro Oriali in Supercoppa la denuncia del Napoli | cosa è successo

Durante la semifinale di Supercoppa italiana a Riad, si sono verificati momenti di tensione tra Allegri e Oriali. La denuncia del Napoli ha acceso i riflettori su un episodio che ha coinvolto i due protagonisti, aggiungendo ulteriore intensità a una sfida già ricca di emozioni. È un episodio che ha diviso opinioni e alimentato discussioni nel mondo del calcio, evidenziando come la competizione possa sfociare in situazioni di confronto diretto tra figure di spicco.

© Lapresse.it - Allegri contro Oriali in Supercoppa, la denuncia del Napoli: cosa è successo Massimiliano Allegri contro Lele Oriali durante la sfida Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa italiana giocata ieri a Riad in Arabia Saudita e vinta dagli azzurri per 2-0. L’episodio è stato denunciato dal club partenopeo in un comunicato nel quale viene invocato l’uso della prova tv contro il tecnico rossonero. Il comunicato del Napoli. “La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati “, si legge nella nota pubblicata sul sito del Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Allegri Oriali, comunicato ufficiale del Napoli contro l’ex Juve: «Condanniamo con fermezza il suo atteggiamento!». La ricostruzione di quanto successo Leggi anche: Supercoppa, il Napoli accusa Allegri: “Insulti gravi e reiterati a Oriali” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Napoli-Milan: Allegri perde la testa, insulti a Oriali; Scintille tra le panchine di Napoli e Milan: Ma basta!. Niente stretta di mano tra Conte e Allegri; Napoli, duro comunicato del club: «Aggressione fuori controllo di Allegri contro Oriali»; Napoli, comunicato durissimo contro Allegri: Aggressione fuori controllo a Oriali. Napoli, comunicato durissimo contro Allegri: "Aggressione fuori controllo ad Oriali" - La nota del club azzurro dopo quanto successo a bordo campo durante la semifinale di Supercoppa: "È impossibile non riscontrare quanto avvenuto" ... msn.com

