Allegri contro Oriali il comunicato del Napoli | Lo ha insultato con termini offensivi e reiterati

Il Napoli condanna duramente Allegri per gli insulti ripetuti e offensivi rivolti a Gabriele Oriali durante la semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh. La squadra azzurra, vittoriosa 2-0 contro il Milan, si schiera contro comportamenti inappropriati, sottolineando l'importanza del rispetto e della sportività nel calcio. La vicenda accende i riflettori su un episodio che ha suscitato grande scalpore nel mondo del pallone.

© Pianetamilan.it - Allegri contro Oriali, il comunicato del Napoli: “Lo ha insultato con termini offensivi e reiterati” A poche ore da Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana disputatasi ieri sera a Riyadh (Arabia Saudita) e vinta per 2-0 dai partenopei di Antonio Conte, condanna azzurra verso Massimiliano Allegri: gli insulti a Gabriele Oriali nel mirino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Leggi anche: “Allegri ha insultato pesantemente Oriali”: comunicato della SSC Napoli contro il tecnico del Milan Leggi anche: Supercoppa, il Napoli accusa Allegri: “Insulti gravi e reiterati a Oriali” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Napoli, duro comunicato del club: «Aggressione fuori controllo di Allegri contro Oriali»; Napoli, comunicato durissimo contro Allegri: Aggressione fuori controllo a Oriali; Napoli contro Allegri: “Ha insultato Oriali pesantemente. Speriamo venga punito”; Napoli-Milan: Allegri perde la testa, insulti a Oriali. Napoli, comunicato durissimo contro Allegri: "Aggressione fuori controllo ad Oriali" - La nota del club azzurro dopo quanto successo a bordo campo durante la semifinale di Supercoppa: "È impossibile non riscontrare quanto avvenuto" ... corrieredellosport.it

Napoli-Milan è stata anche Allegri vs Oriali Il battibecco parte a seguito della manata di Maignan a Politano all'inizio della ripresa, non punita dall'arbitro. L'episodio ha scatenato l'ira della panchina azzurra, protagonista di diverse proteste durante la gara - facebook.com facebook

#NapoliMilan - #Allegri si lamenta con l'arbitro, #Conte e #Oriali rispondono al mister del #Milan. Continuano le scintille tra le panchine. x.com

