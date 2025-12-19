Durante la semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, tensioni e accuse hanno scatenato un acceso confronto tra Allegri e Oriali, con il Napoli che chiede la prova tv. Allegri potrebbe affrontare una squalifica significativa a causa degli insulti rivolti all’ex collaboratore, sollevando ancora una volta il tema della gestione delle provocazioni in campo e le conseguenze disciplinari.

© Ilnapolista.it - Allegri a Oriali più volte: “Sei un coglione”. Il Napoli chiede la prova tv, Max rischia una squalifica pesante (La Stampa)

Allegri a Oriali più volte: “Sei un coglione”. Max rischia una squalifica pesante (La Stampa) Il comunicato del Napoli, che accusa Allegri di aver insultato pesantemente Oriali ieri sera nel corso ella semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, rischia di costare una squalifica pesante all’allenatore rossonero. È quanto scrive La Stampa di Torino nella sua edizione on line. Scrive La Stampa: Le accuse sono gravi, e potrebbero costare a Massimiliano Allegri una squalifica pesante. La Società calcio Napoli le ha messe nero su bianco, sostenendo che, nell’accesa coda della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, vinta dagli azzurri 2-0, l’allenatore del Milan ha aspramente e ripetutamente insultato Gabriele Oriali, team manager del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

