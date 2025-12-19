Allacci abusivi ai pali della luce e furti di rame | comune spegne alcuni lampioni

A Rho, alle porte di Milano, si moltiplicano gli allacci abusivi ai pali della luce e i furti di rame, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. Il comune ha deciso di intervenire spegnendo alcuni lampioni per contrastare questa situazione crescente. Un fenomeno che preoccupa non solo per i danni economici, ma anche per le possibili conseguenze sulla rete di illuminazione e sulla comunità locale.

Immagine generica

Allacciamenti abusivi alla rete di illuminazione pubblica, ma anche furti di cavi elettrici. È quanto sta succedendo in questi giorni a Rho, comune di 50mila abitanti alle porte di Milano.I furti di rameIl tratto di viale De Gasperi compreso tra il palo numero 37 (circa 100 metri prima di via. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Furti e allacciamenti abusivi sulla rete elettrica pubblica.

