Allacci abusivi ai pali della luce e furti di rame | comune spegne alcuni lampioni

A Rho, alle porte di Milano, si moltiplicano gli allacci abusivi ai pali della luce e i furti di rame, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. Il comune ha deciso di intervenire spegnendo alcuni lampioni per contrastare questa situazione crescente. Un fenomeno che preoccupa non solo per i danni economici, ma anche per le possibili conseguenze sulla rete di illuminazione e sulla comunità locale.

