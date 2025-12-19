Alla fine Milan-Como si giocherà a Perth e con un arbitro straniero | il ruolo di Simonelli
Il match tra Milan e Como del 8 febbraio 2026 si svolgerà a Perth, in Australia, un evento senza precedenti nel campionato di Serie A. La partita, con un arbitro straniero, rappresenta una scelta innovativa e simbolica, frutto di una volontà condivisa di espandere i confini del calcio italiano. Un appuntamento unico che trasformerà una classica sfida in un evento globale, portando il calcio italiano oltre i confini nazionali.
Milan-Como, partita del campionato di Serie A in programma il prossimo 8 febbraio 2026, si disputerà a Perth (Australia) così come tutte le parti in causa hanno spinto per fare. Le parole di Ezio Simonelli (Presidente Lega Serie A) sulla questione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
