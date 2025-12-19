All her fault è il nuovo femminismo? Forse è troppo però i maschietti escono a pezzi | inetti tossici bugiardi al fondo inutili

“All her fault” suscita dibattito e riflessione sulla rappresentazione femminista in tv. Tra accuse di eccesso e messaggi di empowerment, la serie apre un confronto su ruoli, aspettative e dinamiche di genere. È femminismo o semplice intrattenimento provocatorio? Qualunque sia l’interpretazione, il suo impatto sulla cultura e sulla percezione delle donne è innegabile, lasciando spazio a domande e confronti aperti.

© Ilnapolista.it - “All her fault” è il nuovo femminismo? Forse è troppo però i maschietti escono a pezzi: inetti, tossici, bugiardi, al fondo inutili “All her fault” è una serie tv femminista? Il termine è probabilmente eccessivo. Il messaggio però è chiaro. I mariti escono piuttosto a pezzi dalla miniserie tv. Tranne quelli che hanno subito un dolore. Degli altri, invece, le donne fanno serenamente a meno. Vivono decisamente meglio senza un certo tipo di maschio: il marito inetto, sanguisuga, manipolatore, insomma tossico (talvolta anche violento). Le giornate si allungano, il fegato si depura, la carriera migliora, i figli crescono felici e sorridenti. Non a caso la miniserie – arrivata in Italia su Sky e Now – è firmata da quattro donne: la scrittrice irlandese Andea Mara che ha scritto il romanzo da cui la serie è stata tratta, la sceneggiatrice Megan Gallagher e le due registe Minkie Spiro e Kate Dennis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: Smalti tossici per le unghie, sequestrati 100 pezzi in un centro estetico di Bregnano Leggi anche: Lutto nel calcio, tifosi a pezzi: se n’è andato troppo presto Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. All Her Fault è solo la nuova serie che parla di super ricchi?. C’è qualcosa che tiene insieme il nuovo film del comico e la serie drammatica “All her fault”: invece di ridere delle nostra ossessione per il controllo sui figli, la ... - Se credessi nell’inconscio, gli attribuirei la coincidenza: nel giorno in cui esce il trailer di “Buen camino”, io mi metto a vedere “All her fault”. linkiesta.it ALL HER FAULT è il Thriller di cui Avevamo Bisogno Abbiamo provato a rispondere alla domanda che ci avete posto... #davidegerbino #dgnetwork #allherfault - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.